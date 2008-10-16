Рабинович построит стадион для «Арсенала» на окраине Киева

Президент киевского Арсенала Вадим Рабинович рассказал о планах по постройке стадиона для своей команды, сообщает газета «Дело». "У меня сегодня вечером встреча с руководством киевской городской администрации, на которой может быть окончательно решен вопрос о выделении земли для Арсенала под строительство футбольной арены", - заявил президент киевского Арсенала в интервью изданию Дело. "Я готов строить вместе с Динамо или отдельно - как угодно. Все будет зависеть от количества зрителей. Если стадион на 25 тысяч - однозначно нужно строить самому. Если же 45-50 тысяч - то вместе с Динамо. Ведь столице Украины сейчас нужен такой стадион", - рассказал Рабинович. "Земля на выезде на Борисполь. Буквально рядом с метро Бориспольская. Хорошее место. У меня был разговор с турецкой компанией, которая за один год и восемь месяцев готова построить стадион. Есть еще французская компания, которая готова сделать шикарный проект. Но это будет немного дольше, чем два года", - отметил Вадим Рабинович. "Стадион, который предлагают строить турки, примерно обойдется около 70 миллионов евро. А французы хотят 95 миллионов, но уже долларов. Вообще, средний стадион, не такой, конечно, как в Донецке Донбасс-Арена, обойдется в 100 миллионов долларов", - добавил президент Арсенала. "Пока нам вообще играть негде. На НТК имени Банникова морочат голову. Там 24 октября играют ветераны. И для команды Премьер-лиги на этот день времени на проведение матча нет. Может, будем играть в Чернигове, Черкассах или Сумах. Борисполь? Не все так просто. Просто хочется послать всех подальше. Сил уже нет терпеть", - признался Рабинович. Ранее сообщалось, что Вадим Рабинович и Игорь Суркис готовы вместе построить в Киеве стадион для Арсенала и Динамо. Ранее руководство Арсенала раскритиковало политику киевских властей, назвав ее безграмотной и заявив, что они тормозят строительство стадиона для проведения спортивных мероприятий.