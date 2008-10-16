В «Милане» будет еще один киевский динамовец

Итальянский «Милан» всерьез рассматривает вариант приобретения полузащитника киевского Динамо. Пока «Милану» не удаются переговоры по переходу в клуб защитника «Ливерпуля» Даниэля Аггера, спортивный директор Россонерри Арьедо Бриада назначил встречу с бывшим скаутом клуба по Восточной Европе, а ныне - генеральным менеджером киевского Динамо Резо Чохонелидзе, передает «Спорт Экспресс». По информации Corriere dello Sport, итальянцев интересует полузащитник сборной Украины Тарас Михалик, уже получивший прозвище на Апеннинах Новый Гаттузо. Согласно условиям его контракта, хавбек сможет перейти в «Милан» только после окончания сезона. Михалик может стать уже третьим представителем киевского Динамо в итальянском гранде. Ранее на Аппенины отправились нападающий украинской национальной сборной Андрей Шевченко и игрок сборной Грузии Кахабер Каладзе.