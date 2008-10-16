Стартует всемирный опрос любителей английского футбола

Поклонники английского футбола смогут принять участие во "Всемирном опросе болельщиков-2008", который проводит партнер английской премьер-лиги группа Barclays и в который впервые в этом году включена и Россия. Цель данного опроса - узнать степень интереса футбольных болельщиков со всего мира к английскому футболу, а также то, каким командам с Туманного Альбиона симпатизируют фанаты. Результаты опроса болельщиков, который проводится на официальном сайте английской премьер-лиги, будут опубликованы в середине ноября, сообщает «РИА«Новости». "Я играю в Англии на протяжении двух лет, и меня нисколько не удивляет рост популярности этого чемпионата, - приводит пресс-служба Barclays слова испанского форварда "Ливерпуля" Фернандо Торреса. - Мне было бы интересно узнать, в каких странах живет больше всего болельщиков. Я знаю, например, что в Испании фанатов - огромное количество". Участники опроса, проживающим за пределами Великобритании и Ирландии, смогут поучаствовать в лотерее, главным призом которой станет поездка на матч любимой команды из английской премьер-лиги, включая оплаченную поездку в Великобританию на двоих, проживание, текущие расходы и футболку с символикой команды.