Николаев отпразднует 100-летие своего футбола

В субботу, 18 октября, в Николаеве состоятся торжества по случаю знаменательной даты – 100-летия местного футбола. На Николаевщине в футбол начали играть давно, еще с конца позапрошлого столетия. Это и не удивительно. Потому что в здешние порты постоянно приходили суда с иностранными моряками, в частности, с английскими. Но официальной датой почвления этой игры в регионе считают 1908 год, когда англичанин Бейт организовал в Николаеве первый футбольный клуб – «Зебра». С этих пор остается неизменным одно: футбол стал настоящей народной игрой, видом спорта №1 в городе карабелов. И на Николаевщине футболом занимаются – профессионально или в о время отдыха – десятки тысяч взрослых, детей, женщин, ветеранов, людей с ограниченными возможностями. По случаю круглой даты в Николаеве пройдет множество интересных мероприятий. В субботу с 9.30 утра состоится открытие двух футбольных площадок – на СДЮШОР «Торпедо» и на центральном городском (ЦГС). Позже, в 12.00, торжественно откроют мемориальный знак по случаю 100-летия николаевского футбола. На гранитной стеле, которая украшает проспект Ленина недалеко от центрального входа на ЦГС, высечены имена футболистов, тренеров, организаторов спорта, которые на протяжении столетия внесли наибольший вкладв развитие популярной игры. Сразу после этого торжества перейдут в чашу главной спортивной арены областного центра. Тут будут чествовать представителей футбольной общественности города и области. И, конечно, в этот праздничный день не обойдется без футбола. Сначала на поле выйдут ветераны. А потом Кубок века николаевского футбола разыграют между собой действующий чемпион и обладатель Кубка Николаевской области – «Торпедо» (Николаев) и «Вороновка» (с. Вороновка Вознесенского района). В мероприятиях примут участие делегации из всех районов области. Приглашены на праздник и почетные гости – члены исполкома федерации футбола Украины во главе с президентом ФФУ Григорием Суркисом, ветераны николаевского футбола (как из Николаева, так и те, кто проживает вдали от родного города), а также первые лица областной и городской администраций.