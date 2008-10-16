Дзюдо. Ветеран Тамерлан Тменов не соберается завершать карьеру

Капитан российской сборной по дзюдо и ее многолетний лидер Тамерлан Тменов пока не собирается завершать спортивную карьеру, сообщает «Советский Спорт». Такое заявление сделал его личный тренер Алик Бекузаров на коллегии министерства Северной Осетии по делам молодежи, физкультуры и спорта. «Мы планируем еще год-два оставаться на татами, а там как душа скажет, – сказал Бекузаров. – Пока не уверены в том, что выступим на предстоящем в Волгограде чемпионате России, но планомерно будем готовиться к чемпионату мира-2009». Алик Бекузаров не стал конкретизировать, останется ли Тменов в большом спорте до будущих Олимпийских игр, но отметил, что его воспитаннику в этом году исполнился 31 год, а дзюдоисты-тяжеловесы спокойно борются и до 35-36 лет. Его решение поддержал руководитель североосетинского спортивного ведомства Рустем Келехсаев, отметивший, что Тменов – это целая эпоха в нашем дзюдо, на которого равняются российские дзюдоисты.