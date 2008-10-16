Английский форвард травмировал пах

Нападающий «Ньюкасла» Майкл Оуэн выбыл на месяц из-за травмы паховой мышцы, сообщает Associated Press. Футболист, который забил пять голов в восьми матчах, получил повреждение на тренировке своей команды в среду. И.о. главного тренера «Ньюкасла» Джо Киннер надеется, что Оуэн сможет восстановиться к игре в премьер-лиге с «Манчестер Сити», которая пройдет в понедельник. «Шансы на то, что Оуэн сыграет в этом матче – 50 на 50, но я надеюсь, что его травма не так серьезна, как кажется на первый взгляд. Нам все бы хотелось, чтобы он поскорее восстановился, но я опасаюсь, что обследование покажет, что Майклу придется не играть в течение месяца», – сказал Киннер.