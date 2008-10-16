Чагаев: Сначала я встречусь с Валуевым, а потом с Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Руслан Чагаев из Узбекистана возобновил тренировки на ринге после травмы, сообщает РИА «Новости». «Я работаю очень много – шесть раз в неделю, – заявил спортсмен, получивший травму ахилла этим летом. – Специально для меня фирмой Adidas была разработана обувь, и я уже могу заниматься на ринге. Раньше я только плавал, ходил и работал с тренером по физподготовке». Чагаев дал комментарий бою Виталия Кличко с Сэмюэлем Питером, в котором украинец легко победил, выйдя на ринг после 4-летнего перерыва. «До боя я оценивал шансы соперников как 50 на 50 и, конечно, не ожидал такой легкой победы Виталия, – рассказал «чемпион в отпуске». – Питеру в этом бою не удалось сделать ничего, хотя я знаю, что он может действовать и по-другому». Чагаев поделился своими планами после завершения реабилитационной программы. «Я хочу встретиться с (чемпионом WBA Николаем) Валуевым. Пока не знаю, когда и где этот бой может состояться, но он будет, – рассказал боксер из Узбекистана. – После этого я встречусь с Кличко. С каким? Все равно! У каждого из них есть сильные и слабые стороны, и я знаю, как у них выиграть». Чагаев завоевал чемпионский пояс 14 апреля 2007 года, нанеся Валуеву первое поражение в карьере. Матч-реванш между боксерами пока не состоялся из-за проблем узбекского боксера со здоровьем.