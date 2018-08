Призеры Олимпиады-2008 объявили о свадьбе

Эфиопские легкоатлеты Тирунеш Дибаба и Силеши Сихине, ставшие призерами Олимпиады-2008, объявили о свадьбе. Церемония состоится 26 октября, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. На Играх в Пекине Дибиба выиграла золотые медали на дистанциях 5000 метров и 10000 метров, а Сихине стал серебряным призером на дистанции 10000 метров. В сообщении на официальном сайте Дибабы отмечается, что свадьба, которая состоится в столице Эфиопии Аддис-Абебе, будет официально называться "Свадьбой тысячелетия" ("The wedding of the Millennium"). Дибаба и Сихине встречались на протяжении нескольких лет. Спортсменка призналась, что она очень рада, что им удалось осуществить свои планы.