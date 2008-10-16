Лыжи. Сборная России не нашла замену погибшему Прокуророву

После трагической гибели 10 октября олимпийского чемпиона, старшего тренера женской сборной России по лыжным гонкам Алексея Прокуророва команда отправится на следующий сбор, который стартует 27 октября в Финляндии, без нового старшего тренера. Об этом сообщает «Весь спорт». «Честно говоря, мне сейчас очень неудобно вообще поднимать вопрос о новом старшем тренере, – сказал президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов.– Еще не прошло даже девять дней с тех пор, как погиб Алексей Алексеевич Прокуроров… У девочек есть написанный им план, и пока все мы как работали, так и работаем. На снежный сбор в Финляндию 27 октября женская сборная поедет без старшего тренера. С командой ведь работает не один человек, а целый коллектив, включая помощника, заслуженного тренера России Виктора Смирнова. Пороть горячку с назначением нового человека мы точно не будем. Обязательно проконсультируемся со спортсменками, с Министерством спорта… Да и не так просто найти человека, кто согласится 11 месяцев в году быть в отрыве от дома и посвятить практически все свое время этой команде. Пока каких-то конкретных кандидатур, повторю, у нас нет».