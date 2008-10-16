Молош: Бекхэм хлопот не доставлял

Защитник сборной Белоруссии Дмитрий Молош после матча отборочного цикла чемпионата мира 2010 против команда Англии, который завершился победой "трёх львов" со счётом 3:1, заявил, что хавбек англичан Тео Уолкотт доставил ему немало проблем. "До матча мы плодотворно потрудились на недельном сборе в немецком Руйте, поэтому никакого волнения не было. Хорошо провели первый тайм, после антракта не собирались действовать на удержание счета. Наоборот, было задание не сбавлять обороты. Лично мне было непросто противостоять быстрому Уолкотту. Затем его заменили, и пришлось оппонировать Райт-Филлипсу или Бекхэму, но они не доставили много хлопот. Возможно, потому что результат к 80-й минуте был уже сделан", — приводит слова Молоша Чемпионат.ру со ссылкой на издание "Прессбол".