Наказание велогонщиков за допинг ужесточится с 2009 года

С 2009 года срок дисквалификации велогонщиков за применение запрещённых препаратов может быть увеличен с двух до четырёх лет, сообщает АР. "То, что происходит в настоящее время в велоспорте, не оставляет нам другого выбора, кроме как ужесточить наказание. Мы обязаны следовать антидопинговой политике и попытаться исправить положение", - заявил президент международного союза велоспорта Пэт МакКуайд. Напомним, что в последнее время в применении допинга было уличено сразу несколько известных велогонщиков.