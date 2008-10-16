«Шахтер» лишился двух своих бразильцев

В преддверии ответственных игр в Лиге Чемпионов донецкий «Шахтер» потерял из-за травм двух своих ведущих исполнителей. За неделю до матча со «Спортингом» лазарет Чемпионов Украины пополнили бразильцы Луис Адриано и Илсиньо. У Илсиньо перелом пятой плюсневой косточки левой ноги (во вторник он был прооперирован в одной из клиник Барселоны), а бразильскому форварду Луису Адриано предстоит операция по удалению аппендицита, сообщает Террикон со ссылкой на Прессинг. Если Адриано, по прогнозам медиков, может вернуться на поле в ноябре 2008-го, то Илсиньо до конца года, скорее всего, уже не успеет восстановиться. Донецкий «Шахтер» после двух туров Лиги Чемпионов делит второе-третье место в группе С вместе с грядущим соперником - лиссабонским «Спортингом».