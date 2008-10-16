В потасовке с польскими фанатами пострадали словацкие полицейские

Семь полицейских получили травмы в столкновении с польскими болельщиками во время отборочного матча к ЧМ-2010 между командами Словакии и Польши, проходившем в Братиславе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press. Представитель полиции Виктор Плезель сказал, что во время нападения на полицейских три фаната получили легкие травмы, а 16 были задержаны. В словацких СМИ присутствует другая информация – один болельщик из Польши попал в больницу с переломом руки, а еще 20 госпитализированы с другими повреждениями.