Наставник ЦСКА стал лауреатом премии La Retina d'Oro

Главный тренер ЦСКА Этторе Мессина назван лауреатом известной премии La Retina d'Oro, вручаемой за вклад в развитие итальянского баскетбола, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба. Премия, учрежденная крупным банком UniCredit, в «международной» номинации вручается всего в третий раз. Предыдущими ее обладателями являются главный тренер испанской «Уникахи» Серджио Скариоло и вице-президент «Торонто Рэпторс» по баскетбольным операциям Маурицио Герардини. Приз будет вручен Мессине во время визита команды в Милан 3 декабря, а официальная церемония чествования всех награжденных состоится в мае 2009 года.