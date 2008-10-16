Повторная допинг-проба олимпийцев выявила подозрительные анализы

Повторная проверка допинг-проб участников Олимпиады-2008 выявила несколько подозрительных анализов. По мнению специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA), в этих пробах могут содержаться запрещенные препараты, но существующие методы обнаружения допинга пока не позволяют это доказать, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. По словам руководителя медицинской службы Международного олимпийского комитета (МОК) Патрика Шамаша, в ходе проверки было обнаружено "около дюжины" подозрительных допинг-проб. Шамаш пообещал, что все эти анализы будут проверены еще раз. Руководитель медицинской службы МОК призвал спортсменов, которые знают, что они употребляли запрещенные препараты, признаться в нарушении антидопингового законодательства. Шамаш отметил, что в этом случае наказание спортсменов будет менее строгим. Повторная проверка допинг-проб участников пекинской Олимпиады была организована после того, как WADA обнаружила новый запрещенный препарат CERA. Его называют "эритропоэтином нового поколения". На употреблении CERA попались четыре велогонщика - Риккардо Рикко, Штефан Шумахер, Леонардо Пьеполи и Бернард Коль.