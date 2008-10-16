«Милан» заинтересовался подростком

Итальянский "Милан" проявляет интерес к 17-летнему нападающему "Гетеборга" Робину Седеру, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Tuttosport. В нынешнем сезоне чемпионата Швеции Седер провёл в составе "Гётеборга" десять матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Кроме того, на счету Седера два гола в отборочном раунде Лиги чемпионов — против "Мураты" и "Базеля". "Я польщён тем, что моё имя связывают с такой командой, как "Милан". Однако признаюсь, что в настоящее время все мои мысли только о "Гётеборге", — заявил Седер. Отметим, что в услугах молодого нападающего заинтересован также голландский АЗ, который готов сделать "Гётеборгу" предложение уже в январе.