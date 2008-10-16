Руни: Англия обыграет всех своих соперников по группе

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни заявил, что его команде по силам выйти из группы квалификации ЧМ-2010 с первого места. «Мы провели два самых сложных матча – против сборных Белоруссии и Хорватии и взяли в этих играх максимум очков. Не вижу никаких причин, чтобы не обыграть всех остальных соперников по группе. Лично я всегда готов работать над собой – у всех нас еще есть слабые стороны. Капелло уделяет большое внимание игре в атаке и реализации созданных нами моментов, и это начинает приносить плоды на поле», – цитирует Руни СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на АР.