Формула-1. Райкконен: Смогу выиграть в Шанхае

Пилот «Феррари» Кими Райкконен намерен бороться за победу на предстоящем Гран-при Китая. «Надеюсь, смогу выиграть в Шанхае. Машина улучшилась, и она теперь больше подходит мне, но ситуация по-прежнему неидеальна. В прошлом году мы удачно выступили здесь, думаю, в этот раз ситуация повторится. В Фудзи я провел хорошую квалификацию, но этим не удалось воспользоваться в гонке. Очевидно, что квалификация играет большую роль для всех команд, так как если ты стартуешь позади более медленных машин, то будет сложно отыграться. Знаю, чего от нас ждет команда. Они хотят, чтобы мы выиграли в обоих зачетах. Посмотрим, как будет складываться гонка. От этого будет зависеть наш подход. Давайте дождемся начала Гран-при», – заявил Райкконен на пресс-конференции ФИА, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.