Сезар установил рекорд сборной Бразилии

Голкипер миланского "Интера" Жулио Сезар установил новый рекорд сборной Бразилии. Отстояв на ноль в матче с Колумбией (0:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010, Жулио Сезар довёл свою сухую серию до 492 минут. Ранее этот рекорд принадлежал Клаудио Таффарелу, не пропускавшему на протяжении 491-й минуты. "Честно говоря, я даже не думал о новом рекорде. Хотя не буду скрывать: горжусь, что сумел побить достижение кумира своего детства", — отметил Жулио Сезар в интервью Channel 4, передает Чемпионат.ру.