В Англии названы участники договорного матча

Ассоциация футбола Англии (FA) объявила о начале расследования обстоятельств матча клубов "Дерби Каунти" и "Норвич Сити", выступающих во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. О том, что FA проведет расследование, стало известно 13 октября, но клубы, заподозренные в участии в договорных матчах, не назывались. Названия клубов были обнародованы после того, как запрос в правительство по этому поводу подал член парламента Норман Лэмб, являющийся владельцем сезонного абонемента на матчи "Норвича". В букмекерских конторах Филиппин был зафиксирован необычно высокий объем ставок на матч 4 октября, который завершился победой "Дерби" со счетом 2:1. В этой игре на 26-й минуте футболисты "Дерби" открыли счет, на 51-й минуте "Норвич" восстановил равновесие благодаря голу с пенальти, а за пять минут до конца встречи игрок "Дерби" установил окончательный счет. Информацию о ставках FA получила от издания Sunday Telegraph. Сообщалось, что фигурантами расследования дела о договорных матчах могут стать пять футбольных клубов и 30 игроков. Документы, свидетельствующие о резком повышении объема ставок, также направлены в Комиссию по азартным играм Великобритании - орган, регулирующий деятельность букмекерских контор страны.