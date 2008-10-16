Велогонку «Тур Германии» отменили из-за допинга

Организаторы веломногодневки "Тур Германии" объявили о том, что в 2009 году гонка не состоится. Причиной этого решения, принятого совместно с Федерацией велоспорта Германии (BDR), стали участившиеся случаи употребления велогонщиками допинга, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. "Тур Германии" должен был пройти с 29 августа по 6 сентября 2009 года. Один из руководителей оргкомитета гонки Кай Рапп заявил, что организаторы сожалеют об отмене соревнований, отметив, что они были вынуждены пойти на этот шаг. Ранее 16 октября два ведущих немецких телеканала ARD и ZDF отказались транслировать самую престижную веломногодневку "Тур де Франс". Это решение объясняется с тем, что в связи с допинговыми скандалами в велоспорте зрительский интерес к этим соревнованиям падает.