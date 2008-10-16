Одессу оставят без футбольного клуба «Черноморец»

Правление футбольного клуба "Черноморец" может временно перевести команду в другой город. Об этом заявил заместитель директора Одесского городского департамента по подготовке к Евро-2012 Вадим Терещук. Это связано с отсутствием у "Черноморца" резервной арены, а реконструкция базового стадиона уже начата. Терещук напомнил, что "согласно постановлению Кабмина резервной ареной для "Черноморца" должен был стать стадион СКА в Приморском районе Одессы, который находится в ведении Минобороны Украины. Однако руководство ведомства саботирует передачу стадиона ФК "Черноморец". Проигнорировано также обращение Одесского областного совета к Президенту и Кабинету Министров с просьбой обеспечить передачу стадиона СКА в коммунальную собственность территориальной общине Одессы в рамках выполнения Указа Президента от 24 октября 2007 года. В свою очередь, заместитель начальника управления спорта Минобороны Леонид Литвин обнародовал позицию ведомства, которая "заключается в том, что стадион СКА будет передан городу только после выделения 60 квартир одесским военнослужащим-первоочередникам, что отвечает договоренности об условиях передачи стадиона". Он уточнил, что все квартиры должны быть получены в 2008 году, однако пока в наличии их всего восемь, а бюджетный год подходит к концу. Кроме того, известно, что "власть имеет задолженность перед управлением капитального строительства в размере 4,5 млн грн.", - отметил Литвин. Он также констатировал, что в адрес Минобороны пришло письмо вице-мэра Одессы о том, что все готово для передачи жилья. "Но вы же понимаете, - сказал Литвин, - сегодня есть квартиры для выделения военнослужащим, а завтра их нет. Если мы передадим стадион, не получив сначала 60 квартир, то можем остаться без обусловленного договором жилья", передает УНИАН.