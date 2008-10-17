Капелло поэкспериментирует перед Украиной

Тренер сборной Англии Фабио Капелло признался Skysports, что использует предстоящие товарищеские матчи с Германией, Словакией и, возможно, Испанией для того, чтобы поэкспериментировать со своей командой. Англия ударно закончила первый отборочный цикл, не проиграл ни одного матча. Следующая официальная игра англичанам предстоит 1 апреля против нашей сборной, отмечает «Спорт.com.ua». «Я всегда много экспериментирую в товарищеских матчах. Для этого они и нужны, - сказал Капелло. – Я пробую разные варианты, чтобы решить, какой нужен стартовый состав, кого брать в команду и так далее. То же самое я буду делать и в предстоящих матчах. Мне нужны уверенные в себе игроки, игроки, которые много играют на высоком уровне. Я знаю многих английских футболистов, некоторые из них сейчас травмированы, а некоторые могут сыграть. Но уже в матче против Германии я точно попытаюсь использовать новые лица, открыть кого-то еще».