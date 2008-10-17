Дзофф не верит в планы Блаттера

Легендарный голкипер Дино Дзофф считает, что планы ФИФА ввести квоту на иностранных игроков по схеме 6+5 в принципе хороши для игры, но обречены на провал. «Современный мир слишком глобализирован, так что невозможно закрыть границы для иностранных игроков, - сказал 66-летний Дзофф Reuters. – Было бы хорошо внести в футбол больше равновесия, чуть-чуть притормозить глобализацию, чтобы команды не полностью состояли из иностранцев и в них играли бы и местные футболисты. Однако европейские законы этого не позволяют. По этому пути не получится пойти. Здесь уже ничего не сделать, информирует «Спорт.com.ua». В Англии множество клубов принадлежат иностранцам, но в Италии такого пока не случилось. Мы хорошо относимся к иностранцам, я ничего против них не имею, но если мы можем делать все сами, с помощью итальянцев, которые готовы инвестировать средства в футбол, это гораздо лучше».