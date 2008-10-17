Торрес выбыл на две недели

В четверг «Ливерпуль» подтвердил, что нападающий Фернандо Торрес получил травму в матче за сборную Испании и не сможет играть 10-15 дней из-за повреждения правого сухожилья, сообщает «Спорт.com.ua». После новости о травме было ясно, что испанец не сможет сыграть с «Уиганом» в субботу, однако теперь он пропустит еще и встречу с «Атлетико», которая все-таки пройдет в Мадриде, и принципиальный матч с «Челси». «Обследование показало небольшой разрыв в правом сухожилии, так что игрок не сможет играть 10-15 дней. Также вряд ли выйдет на матч с «Уиганом» Райан Бабель, который потянул лодыжку», - сообщил представитель команды Иен Коттон.