«Арсенал» остался без трех игроков перед матчем

Защитники Уильям Галлас и Бакари Санья, а также нападающий Никлас Бендтнер не помогут лондонскому «Арсеналу» в матче с «Эвертоном». Все трое получили травмы во время матчей за сборную (Галлас повредил связки, Санья – колена, а Бендтнер – лодыжку) и могут пропустить также матч Лиги чемпионов с «Фенербахче». Впрочем, Арсен Венгер надеется, что много времени восстановление не займет, отмечает «Спорт.com.ua». «К счастью, кажется, что все трое выбыли не надолго, хотя две следующих игры они, скорее всего, пропустят», - сказал тренеру официальному сайту.