Брат владельца «Спартака» возглавил медицинский отдел клуба

Брат владельца «Спартака» Андрей Федун стал начальником медицинского отдел красно-белых. Он долгое время работал в военных госпиталях, его первая специальность – хирург. Впервые Андрей Федун был замечен в расположении команды перед выездным матчем с киевским «Динамо». Однако впоследствии его видели нечасто, на базе в Тарасовке он появлялся всего несколько раз. Вероятно, после окончания сезона медицинский штаб «Спартака» будет кардинально обновлен. Как сообщает «Советский спорт», игроки команды на встрече с гендиректором Валерием Карпиным, которая состоялась вскоре после его назначения, выразили именно такое пожелание. Ранее состоялась встреча Леонида Федуна с главным врачом команды Владимиром Зоткиным, в ходе которой владелец клуба выразил недоумение в связи с большим травматизмом в команде.