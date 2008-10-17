Гусин: Узнал об уходе из «Сатурна» с сайта команды

Бывший полузащитник «Сатурна»Андрей Гусин узнал о том, что в его услугах команда больше не нуждается из официального сайт команды, сообщает «Газета.Ru». «Лично я считаю, что это несправедливый шаг. Хоть бы аргументировали как-то. Нет же, просто повесили на сайте сообщение, даже не поговорив со мной... Елки-палки, где такое видано?! Это просто нагло и не по-человечески. Позже мы встречались с генеральным директором, чтобы как-то договориться. Но никаких объяснений всего происходящего я опять же не услышал, – заявил Гусин изданию Газета по-киевски – Юрген Ребер тоже не привел аргументов. Нельзя ведь человека без причины, просто так... Я ведь отдавал Сатурну все свои силы, знания и здоровье без остатка, поэтому вправе требовать, чтобы и клуб вел себя корректно. Мой контракт действует еще 16 месяцев – если придется, буду обращаться в футбольные органы».