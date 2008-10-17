Илсиньо выбыл на три матча

Минувшая неделя для донецкого "Шахтера" выдалась не самой успешной: из обоймы выпали два ключевых игрока — Илсиньо и Луис Адриано, сообщает «Советский спорт». Первый получил перелом пятой плюсневой кости на левой ноге, а второй заокеанский легионер угодил в лазарет с аппендицитом. Корреспондент пресс-службы ФК "Шахтер" связался с Пако Биоской, руководителем медицинской службы "горняков", и разузнал подробности о состоянии футболистов. — Во вторник 14 октября в клинике Quiron, которая находится в Барселоне, Илсиньо был успешно прооперирован известным испанским хирургом-ортопедом Рамоном Кугатом, как раз специализирующимся на спортивных травмах. Если говорить медицинским языком, то нашему футболисту был сделан остеосинтез с использованием полуторамиллиметрового шурупа, который вставили в переломанную кость. — Со временем его, этот шуруп, придется извлекать? — Вряд ли. Очень многие футболисты полноценно играют с такими шурупами. Поэтому, надеюсь, что и Илсиньо он не будет доставлять дискомфорта. — Скажите, сколько займет период выздоровления и реабилитации футболиста? — На это уйдет около трех месяцев. Сейчас Илсиньо отправился домой, в Бразилию, потому как первое время ему рекомендован покой. И уже спустя какое-то время он вернется в Донецк, и будет восстанавливаться здесь, под наблюдением клубных медиков. — Расскажите, как он травмировался? — Перелом Илсон получил вовсе не на тренировке или в ходе матча. Кость сломалась во время ходьбы. Эта травма из разряда стрессовых. Проще говоря, кость изнашивалась, и в определенное время произошел перелом. — Что можете сказать о состоянии Луиса Адриано? — Операция прошла удачно, сейчас ему тоже необходим покой и противопоказаны физические нагрузки. Я с Луисом созванивался, он говорил, что чувствует себя нормально. На сегодняшний день он в Донецке, под наблюдением медиков ФК «Шахтер».