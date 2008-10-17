Ребежа завершил карьеру в сборной

Сразу после провального отборочного матча ЧМ-2010 Люксембург - Молдова (0:0) капитан молдавской команды Раду Ребежа заявил о том, что принял решение завершить свою карьеру в сборной, отмечает «Советский спорт». - Ничья с таким соперником нас никак не может удовлетворить. Нам надо создавать новую команду и все начинать начала, но уже без меня. Я принял решение завершить свои выступления за сборную и сосредоточиться на игре за российский клуб «Химки». - Не знаю, чем займусь после окончания карьеры, - поведал 35-летний футболист. - Но точно останусь в футболе. Без него я не могу. Но сначала надо будет немного отдохнуть, осмотреться. Отметим, что именно Ребеже принадлежит рекорд по количеству матчей в футболке сборной Молдовы - 74 игры. Свой первый матч в футболке национальной команды Раду провел еще в 1991 году.