Тренер сборной Аргентины ушел в отставку

После поражения от сборной Чили (0:1) в матче отборочного раунда ЧМ-2010 в отставку подал главный тренер национальной команды Аргентины Альфио Басиле, сообщает Reuters. - В разговоре с президентом национальной федерации Хулио Грондоной Басиле сообщил о желании уйти в отставку по причинам лишнего характера, - сообщил пресс-атташе команды Эрнесто Черкис. - Руководство организации пыталось уговорить его остаться, но он был непреклонен. 64-летний Басиле взошел на тренерский мостик сборной в 2006 году, после чемпионата мира в Германии. Под его руководством команда провела 28 матчей, из которых выиграла 14, 8 свела вничью и еще 6 проиграла. Ранее Басиле возглавлял аргентинцев в начале 1990-х, выиграв два Кубка Америки (в 1991 и 1993 годах).