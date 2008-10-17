В НХЛ произошла первая тренерская отставка

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» Дени Савара, сегодня был отправлен в отставку. Новым наставником команды назначен Жоэль Кенневиль. В регулярном чемпионате 2008/09 «Чикаго» провел всего четыре матча, причем накануне они одержали первую в сезоне. Несмотря на это, сегодня генеральный менеджер «Чикаго» Дэйв Тэллон объявил об отставке Савара, который возглавлял команду с ноября 2006 года, одержав 65 побед в 147 матчах. Добавим, что Кенневиль стал 37-м наставником в истории клуба. В сентябре этого года Жоэль был нанят в «Чикаго» на должность скаута, сообщает «Советский спорт».