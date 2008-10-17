Хэйвуд может пропустить весь сезон

Основной центровой "Вашингтона" Брендан Хэйвуд перенес операцию на запястье и пропустит от четырех до шести месяцев, информирует «Спорт Экспресс». 2 октября баскетболист получил разрыв связок на тренировке. Таким образом, он рискует вообще не принять участия в регулярном чемпионате-2008/09, последний матч в рамках которого "Уизардс" проведут 15 апреля будущего года против "Бостона". В прошлом сезоне Хэйвуд набирал 10,6 очка и делал 7,2 подбора в среднем за матч (оба показателя - лучшие в карьере игрока). При его участии "Вашингтон" вышел в плей-офф в четвертый раз подряд.