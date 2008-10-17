Семину в сборной России было скучно

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин рассказал, как складывается его работа в команде, отмечает Террикон. «Конечно, из всего, что задумывал, когда пришел в Динамо, еще пока не все воплощено в жизнь. Но самое главное, что удалось сбалансировать команду, создать рабочую атмосферу внутри коллектива. На мой взгляд, в последнее время у нас появилось много хороших игроков (особенно – молодых), которых мы задействовали в большинстве игр. Наконец, мы попали в групповой турнир Лиги чемпионов, показав при этом хороший футбол в матчах со «Спартаком». Ну и в турнирной таблице чемпионата Украины, на мой взгляд, мы идем достаточно неплохо. Но, конечно, есть много моментов, которые нас по различным причинам не устраивают. Мы над этим будем работать», – сказал Семин. Также он рассказал о своем опыте работы в качестве тренера сборной России: «Я пришел в национальную команду в очень сложный период, когда у России практически не было шансов выйти из группы – нас явно опережали двое соперников. Но, тем не менее, я не проиграл со сборной ни одного матча. Мы достаточно неплохо выступили против Португалии и Германии. Исключение составил лишь один поединок, в котором мы не сумели победить Латвию. Но тогда у нас было очень много травмированных игроков, что сказалось на игре. Тренер национальной сборной – это человек, который должен уметь долгое время копить энергию, чтобы всю ее выплеснуть в очень короткий промежуток времени. Работа наставника сборной носит больше представительский характер. На том этапе она мне не особо понравилась, потому что не было ежедневного взаимодействия с игроками, мне было немного скучно. Уйти из сборной было моим личным решением, хотя мне предлагали продолжить работу на своем посту. При этом было довольно серьезное давление прессы, которая настаивала на том, что нужен тренер-иностранец. Так что на мое решение уйти повлияло сразу несколько факторов. Я сказал президенту РФС Мутко, что ухожу, но после этого он еще целый месяц не приступал к поискам нового тренера, рассчитывая на то, что я изменю решение. Возможно, сегодня поступил бы иначе. Вероятно, мне попросту нужно было привыкнуть к атмосфере сборной, к специфике работы с ней. Тем более, на подходе был целый ряд перспективных игроков, которые, собственно, сейчас и играют в сборной России. Если тогда они были еще молоды, то сейчас реализовали свой потенциал. Речь идет и об Аршавине, и о Денисове, и о Колодине».