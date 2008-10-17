Воронин сломал нос еще в Украине

Как заявил Андрей Воронин немецкому изданию Bild, перелом носа он получил совсем не на тренировке "Герты". Несчастный случай произошел еще в Украине в аэропорту, когда нападающий возвращался с матча сборных Украина - Хорватия, в котором он так и не вышел на поле, передает Террикон. "Ничего страшного не случилось. Не было никакого столкновения. Просто я в аэропорту оступился на ступеньках трапа и упал. Врачи говорят, что ничего серьезного", - заявил Воронин. Уже в ближайшем поединке своего клуба против "Штутгарта" Андрей собирался играть без маски. Однако медики советуют украинцу пока поберечь нос.