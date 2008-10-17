Экспертиза проекта НСК Олимпийский закончится 5 ноября

Государственная архитектурная инспекция закончит експертизу проекта НСК Олимпийский 5 ноября, а строительство стадиона начнется в начале декабря. Об этом сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко во время интернет-конференции, сообщает FOOTBALL.UA. "Концептуальный проект, который мы получили от проектировщика, проходит экспертизу в госархитектурной инспекции и до 5-го ноября мы планируем ее закончить, утвердить проект и назначить смету", - сказал министр. Павленко добавил, что на сегодняшний день министерство в вопросе НСК Олимпийский выдерживает все сроки УЕФА, а по некоторым позициям даже опережает их. Он сообщил, что строительство стадиона начнется в начале декабря. Министр также выразил уверенность, что политическая ситуация в стране никоим образом не повлияет на подготовку к Евро-2012. "Я уверен, что план подготовки к Чемпионату будет выполнен в максимальных объемах. Министерство отвечает за подготовку спортивных объектов, тренировочных центров и фанзон, так что на сегодня я не вижу ни одной проблемы по проектам, за которые отвечает министерство", - сказал Павленко.