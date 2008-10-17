Ло Монако оштрафовали

Спортивный директор Катаньи Пьетро Ло Монако оштрафован за оскорбление алленаторе Интера Жозе Моуриньо, сообщает FOOTBALL.UA. Напомним, что Ло Монако и Моуриньо словесно сцепились после матча между Катаньей и Интером, когда португалец заявил, что его команда должны была громить слонов, а Пьетро посоветовал ему "заткнуться". Несмотря на то, что Моуриньо в дальнейшем еще несколько раз публично высмеял Ло Монако, а представитель Катаньи извинился перед Жозе, Федерация Футбола решила наказать именно Ло Монако. Пьетро отстранен от выполнения своих обязанностей на 40 дней и должен выплатить около 12-ти тысяч фунтов.