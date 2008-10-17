Дембеле скоро вернется в строй

Как уже сообщалось ранее, форвард АЗ и сборной Бельгии Мусса Дембеле ощутил дискомфорт в колене перед самым матчем своей национальной команды с испанцами, и срочном порядке был отправлен в Голландию, где вчера прошел обследование, передает FOOTBALL.UA. Заключение медиков было утешительным для игрока и АЗ. Сканирование колена не показало никаких серьезных повреждений. "Восстановление Дембеле займет максимум неделю", говорит представитель АЗ. "Возможно даже, что он сможет выйти в воскресном матче против Граафсхапа, но нам не хотелось бы торопить события. Скорее всего, Мусса вернется на поле в следующем туре Эре".