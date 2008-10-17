Ярмаш: Игру сборной оцениваю на троечку

Таких работяг, как Григорий Ярмаш, в нашем футболе немного - и тем ценнее они для тренеров. В своем клубе, «Ворскле», защитник вполне заслуженно пользуется доверием Николая Павлова. Не остались незамеченными его дейсвия на поле и тренерским штабом национальной команды, в составе которой Григорий в трех стартовых матчах отбора на чемпионат мира отыграл без замен, отмечает «Спорт.com.ua». - Григорий, когда-то в интервью ты говорил, что если Алексей Михайличенко возглавит сборную Украины, то твои шансы попасть в нее увеличатся на один процент. Получается, ты этот процент использовал. - Выходит, так. Нужно цепляться за любую возможность. Нам еще Павел Яковенко рассказывал, что когда великих спортсменов спрашивали, чего они боятся больше всего, то они отвечали: «Что тренер даст мне шанс, а я его не смогу использовать. А такое может быть только раз в жизни». Поэтому всегда нужно быть готовым к любому повороту событий. - Какие задачи ставит перед тобой наставник национальной команды? - Мои функции заключаются в том, чтобы закрывать свою зону и периодически подключаться к атаке. Но самое главное - не волноваться и играть в свою игру. - Как ты оценишь выступление сборной Украины в первых трех матчах отбора? - Саму игру я бы оценил на троечку, можно было показать и более качественный футбол, но на все есть объективные причины. А вот результат в этих поединках, думаю, неплохой. Если бы еще и у Хорватии выиграли... - Почему ты не доволен игрой команды? - Как известно, никогда нельзя быть полностью удовлетворенным действиями на поле. А ту игру, которую мы показали на самом деле нужно улучшать. Надеюсь, это произойдет уже в весенних матчах. Впрочем, качество футбола в нашем исполнении оставляет желать лучшего еще и потому, что мы только находим общий язык. В сборной много исполнителей, которых совсем недавно начали приглашать туда, в их число вхожу и я. Мы только стараемся закрепиться в команде. Думаю, что поединок с хорватами показал, что в обороне уже намечаются сдвиги - даже по сравнению с матчем в Казахстане. - Вот ты говоришь, новички стараются закрепиться. Может, это и мешает им полностью раскрыться? - Не исключено, поскольку цена ошибки возрастает, и чувство ответственности и волнение не дают показать свои лучшие качества. В чемпионате Украины немного по-другому, там можно исправить ситуацию в турнирной борьбе, а в сборной все на порядок сложнее. - С чем связано то, что вы провалили второй тайм во встрече с Хорватией? - Я даже затрудняюсь ответить. В первой половине поединка все шло нормально, и не было предпосылок для того, чтобы после перерыва соперник завладел преимуществом. Может, мы боялись пропустить, учитывая, что ничья - неплохой результат. Хотя и гости остались удовлетворены таким исходом. - По ходу второго тайма Алексей Михайличенко пытался внести какие-то коррективы в игру своей команды? - На стадионе была такая атмосфера, что иногда я даже подсказок партнеров не слышал. Алексей Александрович, думаю, мог заменами повернуть игру в другое русло, но раз он их не сделал, значит, считал, что должно быть так. - Харьковские болельщики очень помогли? - Конечно, поддержка была на высшем уровне. Спасибо им большое. Скажу больше - практика проведения матчей вне Киева полностью себя оправдывает. Посмотрите, на всех поединках трибуны переполнены, и при таком стечении народа играть спустя рукава просто невозможно. Чего стоит только то, как весь стадион поет гимн, а потом также дружно озвучивают твою фамилию! - По дороге домой ты обсуждал поединок с хорватами и ошибки в игре со своим одноклубником Сергеем Кравченко? - Конечно, сам матч мы обсудили, но указывать на ошибки - это работа тренеров. Мы можем лишь поддерживать друг друга. - А кто из опытных партнеров больше других подсказывает во время поединка? - Многие, ведь у нас практически все футболисты с опытом. Я, наверное, самый необстрелянный из тех, кто участвовал в трех стартовых матчах. Каждый из тех, кто поиграл в сборной и имеет авторитет, всегда даст дельный совет. - Многие заметили, что как только соперник начинает прессинговать, наши защитники выбивают мяч куда попало... - За других отвечать не буду, а о себе скажу: скорее всего, это нервы, цена ошибки очень велика, а мне на таком уровне пока еще не хватает хладнокровия и уверенности. Но, надеюсь, со временем все наладится. Как говорится, есть над чем работать. - Тебе легче переключаться с поединков клуба на матчи сборной или наоборот? - Я никогда над этим не задумывался. У каждого свои задачи, но сейчас и в «Ворскле», точно так же, как и в национальной команде, ставятся серьезные цели, так что разделять игры не стоит. Ну разве что в сборной есть еще один нюанс - ты представляешь свою страну на международной арене, и за тебя болеет вся Украина. - Если уж ты упомянул «Ворсклу» и ее задачи, то каковы они? - Пока - побеждать в каждом поединке, а зимой планы будут подкорректированы. Чем больше побед, тем больше болельщиков на трибунах, тем больше популярность... - Но ведь ряды ворсклян каждые полгода покидают ключевые исполнители... - Если строить команду, которая будет бороться за медали - это, может быть, и минус, но для престижа клуба это, несомненно, плюс. Другие футболисты смотрят на это, и у них появляется еще больше стимулов для успешной работы. - А у тебя есть такие планы, как, допустим, у Чижова или Кравченко? - У меня планы о-го-го какие (смеется), но я принадлежу «Ворскле» и ни о чем другом пока не думаю. Хочется добиться чего-то существенного с этой командой, ведь болельщики любят и верят в нас. - Но с кадровой текучкой сложно пробиться в еврокубки, о которых мечтают в Полтаве. - Я согласен, но «Ворсклу» ведь не покидает по полкоманды. Один-два футболиста, а в хорошем клубе такие бреши должны закрываться безболезненно. Те же игроки, которые от нас уходят, не приходили состоявшимися мастерами, а добивались результатов за счет упорной работы. Вот и другие смогут повторить их путь. Уверен, что клубное руководство не допустит, чтобы коллектив одновременно покинуло много футболистов. Также я уверен, что Николай Павлов будет говорить с боссами о том, чтобы не терять игроков, а подписывать с ними более выгодные контракты и приглашать квалифицированных исполнителей, которые нам помогут продолжать тот путь, который мы начали. - В последнее время на матчах «Ворсклы» болельщики вывешивают баннер с сердцем посередине и твоей фамилией... - В первый раз он появился во Львове еще весной, и потом я видел его на каждом поединке. Если честно, я даже не знаю, кто это делает, но мне очень приятно видеть это. Правда, партнеры сразу начали травить, мол, сколько отдал за полотно... - «Ворсклу» ожидает принципиальный матч с запорожским «Металлургом», у которого такое же количество очков, как и у полтавчан. - Да, поединок предстоит сложный. От него будет многое зависеть, и если нам удастся добиться положительного результата, то будет и психологический подъем в дальнейшем. Хотя эта игра - одна из 30 в чемпионате, и зацикливаться на ней, думаю, не стоит.