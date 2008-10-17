Кубица: Мне нечего терять

Поляк Роберт Кубица по-прежнему надеется, что выиграть чемпионат ему поможет вмешательство каких-либо непредсказуемых факторов, хотя и понимает, что его «БМВ» уступает в скорости «Феррари» и «Макларену». Но при этом поляк может себе позволить быть более агрессивным, чем главные претенденты на титул, отмечает «Газета.Ru». «Накануне двух последних гонок, отставая на 12 очков, я все же думаю, что, обоим лидерам чемпионата есть, что терять - в отличие от меня, – цитирует Кубицу f1news. – Конечно, неплохо было бы располагать самой быстрой машиной, иметь возможность сражаться за подиумы и победы, однако какие-то шансы у меня все же есть. В нормальных условиях я мог бы побороться, но не секрет, что в последнее время мы не отличаемся скоростью. Кроме того, на Фудзи «Рено» и «Тойота» были быстрее нас, что тоже осложняет жизнь - и мою, и команды. Однако, как мы видели в недавних Гран-при, может произойти все, что угодно: может вмешаться погода, или автомобиль безопасности, или, как в Японии, что-то произойдет в первом повороте. Поэтому мы должны приложить максимум усилий».