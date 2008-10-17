Тренер сборной Аргентины по футболу ушел в отставку

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Альфио Басиле ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Аргентинскую футбольную ассоциацию (AFA). Наставник покинул свой пост после поражения команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года со сборной Чили (0:1). Аргентинцы впервые в истории проиграли чилийцам в официальном матче. По словам представителя AFA Эрнесто Черкиса, Басиле просили остаться во главе сборной, однако тренер отказался пересмотреть свое решение. Под руководством Басиле сборная Аргентины старалась играть в красивый и техничный футбол, однако критики отмечали, что команда попала в зависимость от игры Хуана Романа Рикельме, талантливого, но нестабильного плеймейкера. Басиле возглавил команду в июле 2006 года, сменив на посту наставника сборной Хосе Пекермана. Под руководством Басиле Аргентина провела 28 матчей (14 побед, восемь ничьих и шесть поражений). После 10 туров отборочного турнира ЧМ-2010 в южноамериканской квалификационной зоне Аргентина занимает третье место с 16 очками. Лидер зоны Парагвай набрал 23 очка. Путевки на ЧМ-2010 получат четыре лучшие команды.