Губернатор Приморья поздравил Фетисова с избранием сенатором

Губернатор Приморья Сергей Дарькин поздравил Вячеслава Фетисова с избранием его в пятницу членом Совета Федерации России от Законодательного Собрания края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, передает «РИА«Новости». Депутаты Законодательного собрания Приморского края в пятницу на внеочередном заседании избрали Фетисова на пост сенатора от краевого парламента. За избрание Фетисова проголосовали 28 депутатов, один - против. Представителя в Совете Федерации депутаты избирали тайным голосованием, для избрания кандидат должен набрать не менее 21 голоса. "Уверен, что вы достойно будете представлять интересы Приморского края в органах государственной власти", - отметил Дарькин. "Сергей Дарькин и Вячеслав Фетисов обсудили развитие спорта в крае. Вице-губернатор Юрий Лихойда проинформировал о строительстве в крае спортивных объектов. Так, за последние годы в Приморье открыты три современных спорткомплекса - ледовый дворец в Уссурийске, бассейны в Находке и в Артеме. В этом году завершится строительство ледовой арены в Большом Камне, а в следующем - планируется открыть бассейн в Партизанске. Началось строительство крытого катка в селе Чугуевка", - сказал собеседник агентства. По его словам, на встрече было отмечено, что еще один значимый для края проект - строительство во Владивостоке концертно-спортивного комплекса на 7500 зрительских мест с большой ледовой ареной. Сейчас проект приостановлен из-за сложностей с выделением земельного участка под его строительство. Помощь в этом вопросе - первый наказ власти Приморья Фетисову как представителю края в Совете Федерации. Глава Приморья и Фетисов также подробно обсудили перспективы развития в Приморском крае хоккея. По мнению Дарькина, это популярный в крае вид спорта, а строительство крытых ледовых арен дает возможность играть в хоккей круглый год. В Приморье есть хоккейные команды - это "Уссурийские тигры" (Уссурийск) и "Восток" (Чугуевка), выступающие в чемпионате Дальневосточного федерального округа. Фетисов поддержал приморского губернатора и выразил уверенность, что в ближайшее будущее приморские хоккеисты будут играть в высшей лиге страны. Вячеслав Фетисов - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, награжден многочисленными государственными наградами, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, является лауреатом премии имени Петра Великого - "За выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского".