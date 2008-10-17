Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого составляет 2,27 миллиона евро, сообщает «РИА«Новости». В матче третьего круга сильнейший теннисист планеты уверенно переиграл француза Ришара Гаске (15-й номер посева) - 6:4, 6:2. Тем самым счет личных встреч ровесников возрос до 6-0 в пользу 22-летнего испанца. В поединке за выход в полуфинал Надаль сыграет со своим соотечественником Фелисиано Лопесом, который в четверг оказался сильнее швейцарца Станисласа Вавринки (10).