Немцы построят парк для Ахметова

Президент донецкого футбольного клуба "Шахтера" потратит 30 млн долларов на обустройство парковой зоны вокруг строящейся "Донбасс Арены". Ответственной за воплощение в жизнь этой идеи назначена немецкая фирма Fagus. Об этом сообщает MIGnews.com.ua со ссылкой на пресс-службу "Донбасс Арены". Уже в конце октября 2008 года немцы обещают представить на суд общественности города Донецка проект первой и второй очереди строительства парка. Компания Fagus специализируется на урбанистическом ландшафтном и парковом дизайне, а также городском озеленении. Ведущим архитектором компании является дипломированный инженер ландшафтного дизайна Габриэла Зелеман. Всего в компании работает 24 архитектора зеленого дизайна. Компания удостоена Национальной премии Германии за проект парка в Турине, площадью 800 тыс. га, расположенного на месте добычи урановых руд. Объем работ по парку "Донбасс Арены" составил 24 га прилегающей к стадиону территории и 35 гектаров городской парковой зоны. Дизайн-проект включает цветники, газоны, игровые площадки, расположение деревьев и кустарников. На территории парка будут высажены деревья возрастом 30-40 лет, привезенные из лучших питомников Европы. Открытие нового стадиона донецкого "Шахтера" и одной из арен Чемпионата Европы 2012 года запланировано на лето 2009 года. В сентябре 2008 года состоялась торжественная церемония, в ходе которой стадион получил имя "Донбасс Арена".