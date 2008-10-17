Кемзура: «Спартак» опасен в начале сезона

Главный тренер подмосковных «Химок» Кестутис Кемзура высказал свое мнение о следующем сопернике подмосковной команды – «Спартаке-Приморье», сообщает «Газета.Ru». «Спартак» показывает командный баскетбол и всегда заряжен на победу, – говорит главный тренер химчан Кестутис Кемзура. – Особенно клуб из Владивостока опасен в начале сезона, что доказывает его выигрыш у «Динамо». Всегда непросто выступать в Приморье. Это связано не только с нелёгкой акклиматизацией после длительного перелёта, но и с тем, что приморский коллектив прекрасно играет на своей площадке».