Федерер стал самым богатым спортсменом в истории тенниса

Победа над чехом Радеком Штепанеком во втором круге теннисного турнира серии Masters в Мадриде гарантировала швейцарцу Роже Федереру гонорар в размере 32,5 тысячи долларов. Событие было бы весьма ординарным, если бы эта сумма не позволила Федереру побить рекорд легендарного американца Пита Сампраса по количеству заработанных на корте призовых денег. За 10 лет в профессиональном спорте Роже при помощи теннисной ракетки заработал уже 43,3 миллиона долларов – что является новым финансовым рекордом в истории тенниса, сообщает NEWSru.com. Россиянин Николай Давыденко во втором круге турнира в Мадриде уступил американцу Роби Джинепри - 6:4, 4:6, 4:6. А первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в непростом поединке одолел латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса - 7:5, 3:6, 6:3.