Российские гандболистки не сумели побороться за медали Кубка мира

Женская сборная России по гандболу не сумела пробиться в полуфинал Кубка мира, который проходит в эти дни в Дании. В четверг в заключительном матче группового турнира подопечные Евгения Трефилова уступили француженкам со счетом 25:26, завершив выступления на Кубке мира с двумя поражениями при одной победе, сообщает NEWSru.com. Вне зависимости от исхода встречи Дания – Венгрия, наша команда потеряла шансы на выход в полуфинал турнира. Борьбу за медали от этой группы продолжат сборные Дании и Франции Напомним, что на этом турнире сборная России выступает экспериментальным составом, в котором лишь четверо игроков завоевывали серебряные медали Олимпиады-2008.