В ночном клубе Милевский и Олейник выясняли отношения с девушкой

Инцидент с участием киевских футболистов, имевший место в воскресенье в ночном клубе "ПаТиПа", таки решили уладить по-любовно. Подробности сообщает Спорт Сегодня. Информация о произошедшем появилась только в четверг. Версия, которой располагаем мы, такова. В воскресенье в столичном ночном клубе отдыхала компания, в которой были 23-летний динамовец Артем Милевский и 21-летний Денис Олейник, арендованный у "Динамо" игрок "Арсенала". В какой-то момент одна из посетительниц клуба по имени Эльмира разлила сок на Милевского. Тот отреагировал: "По-аккуратнее!". Ответ девушки: "Не поняла?!". После чего страсти стали накалятся. За Милевского вступился игрок "Арсенала" Денис Олейник. Слово за слово, девушка якобы показала ему средний палец и тот ударил ее. Была вызвана охрана, а потом и наряд милиции... Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, после инцидента в клубе "ПаТиПа" девушка написала заявление в милицию: что неизвестный нанес ей телесные повреждения. Однако вчера, в четверг, она и Олейник подали еще одно заявление, заверив, что претензий друг к другу не имеют. "Я только от вас, журналистов, узнал о случившемся, — сказал нам вчера клубный тренер Олейника Александр Заваров. — Меня больше испугало не то, что Денис гулял в этом развлекательном заведении, хотя футболисты — публичные люди и должны понимать, что им порой нельзя появляться там, где они хотят, а то, что поднял руку на девушку. Если это правда, то это очень неприятно. Я так понимаю, зашли в этот ночной клуб два красивых парня, Милевский и Олейник, и они этой девушке или очень понравились, или наоборот, что она стала к ним приставать. Но факт тот, что нашли неприятности на одно место. Во всем разберемся с Денисом в пятницу. Если эта история подтвердится, то решения о каких бы то ни было шагах клуба в отношении футболиста будет принимать президент. Перевод в дубль, как это в прошлом году было сделано с Алиевым в "Динамо"? Я попытаюсь защитить футболиста, потому что у нас много травмированных и просто играть некому. Но — решать руководству".