Джокович купил лицензию на проведение в Сербии турнира АТР

Семья сербского теннисиста Новака Джоковича купила лицензию на проведение турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Белграде, родном городе третьей ракетки мира. Лицензия стала вакантной после того, как организаторы АТР Dutch Open, который проводился на протяжении последних 50 лет в голландском Амерсфурте, были вынуждены продать права на соревнования из-за потери спонсора, передает NEWSru.com. Согласно календарю сезона-2009, данный турнир должен состояться с 4 по 10 мая будущего года. Сам Новак Джокович уже подтвердил факт покупки своей семьей лицензии в среду после выхода в 1/8 финала мадридского "Мастерса". Руководство АТР уже признало сделку действительной, и в скором времени ее ждет ратификация.