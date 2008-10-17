Фабрегас хочет избежать операции

Лидер лондонского Арсенала Франсеск Фабрегас верит, что его сломанному носу операция не потребуется. Испанский хавбек получил перелом во время матча своей сборной против бельгийцев, который состоялся в среду и завершился тяжелой победой пиренейцев (2:1), сообщает FOOTBALL.UA. "Перелом действительно имеется, но серьезных смещений нет", - заявил Сеск. - "Мой нос сильно распух после игры, но я думаю, мне это не помешает играть. Нам следует немножко подождать, будет ли оно болеть дальше и стоит ли применять хирургическое вмешательство".